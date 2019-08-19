РИАМО - 19 авг. Инфраструктуру, построенную к чемпионату мира по футболу FIFA-2018 активно задействуют при проведении Кубка Игоря Акинфеева в подмосковных Бронницах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства.

«У нас на этой неделе открывается еще один турнир – Кубок Игоря Акинфеева. Вся инфраструктура, которая была государством подготовлена для проведения чемпионата мира по футболу (FIFA-2018), задействована на полную. Поля, предназначенные для тренировок, и сегодня используются. Там открыты детские школы», – сказал Воробьев.

В ходе совещания глава региона также отметил высокий уровень организации хоккейного турнира среди детских команд на кубок Александра Овечкина. Финальный матч прошел 17 августа на ледовой арене имени Владимира Петрова в Красногорске.

Кубок Игоря Акинфеева пройдет в Бронницах с 21 по 24 августа. Побороться за главный трофей приедут не только лучшие представители футбольного мира из регионов России, но и такие известные зарубежные команды, как Вест Бромвич Альбион (Англия), Теннис-Боруссия (Германия), ФК «Рига» (Латвия) и Касима Антлерс (Япония).

Турнир будет проходить на той же тренировочной базе, где на заре спортивной карьеры проходил свои сборы сам Акинфеев. В 2018 году здесь жили и тренировались футболисты сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси. Сейчас этот спортивный объект входит в программу наследия чемпионата мира по футболу и используется для проведения турниров и тренировочных сборов.