РИАМО – 19 авг. Определен подрядчик на строительство новой школы на 525 мест в Коломне, контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Стройактив», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Общеобразовательное учреждение оборудуют на улице Кутузова.

«Согласно проектной документации, новый корпус школы рассчитан на 525 учащихся. В образовательном учреждении предусмотрено размещение учебных классов, спортивного и актового залов, библиотеки с медиатекой, столовой, административных и вспомогательных помещений. В рамках проекта также будет выполнено комплексное благоустройство прилегающей территории», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он уточнил, что ввести объект в эксплуатацию планируется в 2020 году. Реализация проекта осуществляется в рамках президентского национального проекта «Современная школа». Финансирование ведется за счет средств бюджета.