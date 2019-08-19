РИАМО – 19 авг. В период с 12 по 18 августа Госжилинспекция выявила 2255 нарушений жилищного законодательства в Подмосковье, больше всего недочетов зафиксировали в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Так, выдано 298 предписаний об их устранении и составлено 287 протоколов об административной ответственности.

«По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел наложено 254 штрафа на общую сумму 1,5 миллиона рублей», – отмечается в сообщении.

Больше всего протоколов на минувшей неделе жилищные инспекторы составили в городском округе Мытищи.

Здесь за нарушения законодательства об энергоэффективности Госжилинспекцией заведены 20 административных дел в отношении МУП «ГЖЭУ-4», МУП «Управление заказчика», ООО «ПИК-Комфорт» и ЗАО «Эстейт Сервис дирекция Куркино СЗАО».

Кроме того, в течение прошедшей недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние фасадов и тепловых контуров в 2045 многоквартирных домах.

Нарушения теплового контура обнаружены в 421 доме. Больше всего их по-прежнему расположено в городском округе Мытищи (71).

Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 114 домах.

«Наибольшее их количество, как и на прошлой неделе, находится в городском округе Щелково, однако существенно снизилось – с 90 до 21», – уточняется в материале.