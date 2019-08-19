РИАМО - 19 авг. С начала 2019 года в Подмосковье в рамках программы губернатора «Мой подъезд» отремонтировано более 6,5 тысяч подъездов, всего до конца года планировалось привести в порядок не менее 14,5 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Все ремонтные работы согласуются с жильцами домов — им на обсуждение предлагается более 20 видов работ. В их числе ремонт входных полов, потолков, стен и окон, замена освещения и почтовых ящиков, ремонт мусоропровода, установка козырьков у подъездов и камер видеонаблюдения, а также специальных пандусов для маломобильных граждан.

«В целом по области работы по ремонту подъездов выполняются без отставаний от графика. При этом в ряде муниципальных образований выполнение годовой программы обеспечено опережающими темпами. Так, в городских округах Люберцы и Химки уже отремонтировано более 100% подъездов, запланированных на этот год. В Реутове годовая программа выполнена на 95%», - говорится в сообщении.

Контроль за проведением работ ведут и сами жильцы, и представители специальных общественных организаций. Активное участие принимает ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области, представители которой принимают участие в согласовании видов работ, контролируют их выполнение и участвуют в приемке.

Проект «Мой подъезд» реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева министерством жилищно-коммунального хозяйства вместе с муниципальными образованиями. Главная цель программы — в кратчайшие сроки привести подъезды региона в надлежащее состояние.

«Программа «Мой подъезд» востребована жителями, поэтому, по поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева, ее реализация продолжится и в 2020 году. В настоящее время заблаговременно ведется планирование объемов работ следующего года на основании заявок, поступающих от жителей», - сообщил Пестов.

Всего за три года в рамках реализации программы в Подмосковье ремонтные работы прошли в 74 тысячах подъездов многоквартирных домов.