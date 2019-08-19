РИАМО - 19 авг. Дольщикам в Подмосковье уже вручили почти 10 тысяч ключей, жителям региона будут предоставлять всю необходимую информацию о ситуации в данной сфере, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Глава региона отметил важность информирования жителей региона о проводимой в сфере долевого строительства работе.
«Мы на текущий момент предоставили почти 10 тысяч ключей дольщикам. Прошу отдельно информировать жителей о программе, которая реализуется в 2019-м и последующих годах», – сказал Воробьев.
Губернатор добавил, что на личную почту он получает достаточное количество обращений от людей, которые обеспокоены сроками получения долгожданных ключей.
На совещании также обсуждался ход реализации мероприятий по благоустройству общественных пространств. Эта работа проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с обязательным учетом мнения жителей.
«Также большой запрос на благоустройство. Я получаю письма и по качеству детских площадок, и по ремонту подъездов. <…> Нам нужно удовлетворить максимальное количество запросов, чтобы люди выходили из своей квартиры в чистый, опрятный подъезд. Эта работа активно ведется с участием управдомов – они подсказывают: что, как и где менять», – добавил губернатор.
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