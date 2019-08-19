РИАМО - 19 авг. Дольщикам в Подмосковье уже вручили почти 10 тысяч ключей, жителям региона будут предоставлять всю необходимую информацию о ситуации в данной сфере, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Глава региона отметил важность информирования жителей региона о проводимой в сфере долевого строительства работе.

«Мы на текущий момент предоставили почти 10 тысяч ключей дольщикам. Прошу отдельно информировать жителей о программе, которая реализуется в 2019-м и последующих годах», – сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что на личную почту он получает достаточное количество обращений от людей, которые обеспокоены сроками получения долгожданных ключей.

«Львиную долю проблем мы смогли решить, и эта работа должна быть продолжена», – подчеркнул глава региона.

На совещании также обсуждался ход реализации мероприятий по благоустройству общественных пространств. Эта работа проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с обязательным учетом мнения жителей.

«Также большой запрос на благоустройство. Я получаю письма и по качеству детских площадок, и по ремонту подъездов. <…> Нам нужно удовлетворить максимальное количество запросов, чтобы люди выходили из своей квартиры в чистый, опрятный подъезд. Эта работа активно ведется с участием управдомов – они подсказывают: что, как и где менять», – добавил губернатор.