РИАМО - 19 авг. К 1 сентября на территории Подмосковья откроется 12 новых школ, которые необходимо укомплектовать специалистами высокого уровня, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Отдельное внимание уделили вопросам, связанным с подготовкой образовательных учреждений к новому учебному году.

«Строительный блок ведет форсированную работу по подготовке и сдаче новых школ. За деньги бюджета мы сдаем восемь школ к началу учебного года, и еще четыре – за внебюджетные средства. Обращаю внимание на важность подбора кадров, директоров, учителей, которые смогут обеспечить высокое качество образования во всех учебных заведениях», – заявил Воробьев.

Он подчеркнул, что основная задача – активно продолжать строительство 50 школ и пристроек в рамках президентской программы и сдать их в намеченный срок.

«Будем сдавать школы не только к 1 сентября, но и к концу года», –пояснил глава региона.