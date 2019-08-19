РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 авг. Специалисты двух управляющих компаний в Королеве проверили больше половины лифтов в августе, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

Лифт не только подъемный механизм, но и помощник, который значительно упрощает жизнь и делает ее комфортной. При соблюдении правил эксплуатации и должном техническом обслуживании оборудование прослужит долгое время.

«Более 55% лифтов в Королеве прошли техническое обслуживание в августе. С 1 по 19 августа «Жилкомплекс» и «Жилсервис» провели техническое обслуживание 732 лифтов в 169 многоквартирных домах. Всего на жилом фонде управляющих компаний 1 315 лифтов», – говорится в сообщении.

Кроме того, управляющие компании в рамках текущего обслуживания проводят некоторые виды капитальных работ, что значительно продлевает срок службы лифтового оборудования и экономит средства жильцов. С начала августа выполнены капитальные работы предупредительного характера по восьми адресам, были заменены пускатель привода дверей, лебедки, платы управления.