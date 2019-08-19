РИАМО – 19 авг. Эксперты назвали регионы России, где на среднемесячную зарплату можно купить больше всего бензина марки Аи-92, сообщается на сайте kp.ru.
Как уточняется, термин «доступный бензин» не означает «дешевый». В исследовании рассматривалась не стоимость топлива, а соотношение его цены к средней зарплате в регионе.
Жители Чукотки, Магаданской и Сахалинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга, Мурманской области, Якутии, Московской области и Республики Коми могут себе позволить свыше тысячи литров Аи-92 в месяц.
Меньше всего топлива могут приобрести жители Кабардино-Балкарии (525 литров), Карачаево-Черкесии (520 литров) и Дагестана (514 литров).
В среднем же по России на одну зарплату можно приобрести 926 литров, при чем в 68 регионах показатели ниже этого уровня.
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