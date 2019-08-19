РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 авг. В подмосковном Подольске завершили строительство многоквартирного дома ЖК «Плещеево» на Плещеевской улице, в настоящее время проводятся мероприятия по передаче ключей от квартир дольщикам, сообщается в группе «Комитет по строительству и архитектуре» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске завершилось строительство многоквартирного жилого дома №42, корпус 1 на улице Плещеевской (ЖК «Плещеево»). Застройщиком ООО «Горки Групп» получено разрешение на ввод данного дома в эксплуатацию, выданное министерством жилищной политики Московской области», – говорится в сообщении.

В настоящее время инвестором-застройщиком осуществляются мероприятия по передаче жилых помещений (ключей от квартир, – ред.) соинвесторам строительства (дольщикам, – ред.).