РИАМО - 19 авг. В Подмосковье и Москве до утра 20 августа объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. В Московском регионе его объявили с 21:00 19 августа до 09:00 20 августа из-за тумана. После 09:00 предупреждения о погоде пока не требуется.

Такой же уровень опасности объявили в Тульской, Тамбовской, Смоленской, Липецкой, Курской, Воронежской, Владимировской, Брянской и Белгородской областях.

До 29 градусов тепла и дожди ожидаются в Московском регионе на этой неделе. Пик потепления в Москве придется на 20-21 августа.