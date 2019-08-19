Лето в Московском регионе подходит к концу, так и не порадовав горожан продолжительными теплом и пляжным сезоном. Однако впереди сентябрь и бархатный сезон, когда еще можно успеть отхватить свою порцию лета на море, причем по самым выгодным ценам. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), цены пакетных туров в конце августа - начале сентября на самые популярные направления снизятся на 15-30%. Обозреватель РИАМО изучила 10 популярных направлений лета 2019 и нашла самые выгодные предложения по пакетным турам от российских туроператоров.

Краснодарский край и Крым

Температура воздуха: 22-27 градусов

Море: 20-23 градуса

Виза: не нужна

По данным АТОР, Краснодарский край в этом году бьет все рекорды – за первые полгода 2019 года (еще до наступления высокого сезона) «наше море» посетили более 7 миллионов человек, то есть на 15% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что такое же количество туристов приедет до конца туристического сезона - на черноморском побережье синоптики обещают устойчивую теплую погоду и достаточно теплое море на весь сентябрь.

Сочи - самый посещаемый российский курорт, цены на отдых в высокий сезон там зачастую выше, чем на других черноморских курортах. С 1 сентября стоимость недели отдыха в Большом Сочи в небольшом гостевом доме (с перелетом и трансфером) обойдется примерно в 30 тысяч рублей на двоих. В скромном отеле Адлера такой пакет обойдется уже примерно в 40 тысяч рублей.

Самый экономный вариант «бархатного» отдыха в Анапе для двоих будет стоить от 30 тысяч рублей за неделю в скромном пансионате. Сентябрьский недельный отдых в анапском отеле на первой линии, где «все включено», обойдется в два раза дороже – примерно в 60 тысяч рублей за двоих. По данным турэкспертов, после 15 сентября туры на наше море будут еще дешевле.

Отдых для двоих в самом дорогом городе крымского побережья – Ялте – обойдется примерно в 50 тысяч рублей (с перелетом, трансфером и завтраками). На других курортах южного берега Крыма пакетный тур с перелетом будет стоить дешевле – от 30 тысяч рублей за двоих. Самостоятельным путешественникам стоит обратить внимание на то, что эконом-вариант отдыха в Крыму следует искать на восточном берегу полуострова – в Феодосии и Керчи или же на западном – например, в Евпатории.

Для любителей самостоятельного отдыха важно найти авиабилеты по низкой цене. Однако в начале сентября, когда туристический сезон еще в разгаре и летают чартерные рейсы, дешевые билеты на регулярные рейсы найти сложно.

Так, например, по данным сервиса OneTwoTrip, минимальная стоимость авиабилета до Сочи (туда 1 сентября - обратно 8 сентября) сейчас составляет почти 10 тысяч рублей. К концу сентября цены на авиабилеты до Сочи более приятны – можно отхватить билет «туда-обратно» за 7 тысяч.

Цены на авиабилеты в Крым (Симферополь) в начале сентября гораздо приятнее, чем в августе – их стоимость начинается от 7 тысяч рублей за билет туда-обратно. Еще дешевле улететь в Крым (от 6,5 тысяч туда-обратно) получится только к концу сентября.

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Турция

Температура воздуха: 27-31 градус

Море: 24-26 градусов

Виза: не нужна

Турция много лет лидирует среди летних направлений из-за хорошего соотношения «цена-качество». Турция, по данным АТОР, летом-2019 у россиян уверенно занимает второе место после курортов Краснодарского края.

В августе пакетные туры в Турцию для российских туристов подешевели примерно на 10-15%. Отдохнуть в Турции в конце августа – начале сентября получится даже дешевле, чем на краснодарских курортах. Так, например, недельный отдых в турецкой «четверке» будет стоить примерно на 5 тысяч рублей дешевле, чем аналогичный вариант отдыха в четырехзвездочном отеле на российском побережье Черного моря.

Значительный плюс Турции состоит в том, что курортная жизнь продолжает здесь бить ключом вплоть до конца октября, тогда как на наших курортах к концу сентября она потихоньку затихает.

Курорты Турции отличаются друга от друга своей флорой и оздоровительными ресурсами, но в топе у наших соотечественников много лет держатся Анталия, Алания и Сиде.

Сейчас самое дешевое предложение на недельный тур в Турцию с заездом 1 сентября стоит чуть более 39 тысяч рублей на двоих. Такова цена тура в Кемер (Бельдиби) в «трешку» на двоих с перелетом, правда, без питания. Кстати, если вылететь в последние дни августа, отдых выйдет еще дешевле. Полный пакетный тур в Анталию на двоих на эти даты можно купить за 37 тысяч рублей.

По данным сервиса «Слетать. Ру», значительного снижения цен на Турцию до конца сентября ожидать не стоит. Немного сэкономить можно, вылетая не в выходные дни, а в середине недели.

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Испания

Температура воздуха: 25-29 градусов

Море: 22-25 градусов

Виза: нужна

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, наши туристы по-прежнему выбирают Испанию. По данным АТОР, Испания вошла в тройку фаворитов россиян на бархатный сезон. Эксперты отмечают, что количество бронирований на осень-2019 выросло на 10-20% по сравнению с прошлым годом.

Осенью в Испании очень комфортно - меньше местных жителей и туристов на курортах и пляжах, цены в отелях снижаются, а в музеях нет таких огромных очередей, как летом. Еще один бонус «бархатной» Испании - сезонные праздники. Например, в Каталонии в конце сентября отмечают праздник сбора урожая винограда.

По данным туроператоров, в топе спроса россиян – традиционно курорты Каталонии. В октябре-ноябре туристический поток заметно ослабевает, туристов отпугивает дождливая погода.

Цены на туры Испанию к началу сентября немного снизились. В настоящее время самый дешевый пакетный пляжный тур на неделю с авиаперелетом с вылетом 1 сентября стоит почти 46 тысяч на двоих. Еще большего снижения цен на пакетные туры, по данным агрегатора «Слетай.ру», следует ожидать уже со второй недели сентября.

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Болгария

Температура воздуха: 24-26 градусов

Море: 22-24 градуса

Виза: нужна

Российские туристы традиционно любят отдыхать на курортах Болгарии. Между тем, по данным АТОР, в этом году увеличения спроса на путевки в эту страну не было.

Болгарская «золотая осень» с вином и фруктами прекрасна, однако этот период длится недолго. В конце сентября море может быть уже прохладным и нередки дожди.

Цены на турпакеты в Болгарию к началу учебного года существенно упали. Так, самый дешевый тур в Болгарию с вылетом 1 сентября

конце августа сейчас стоит чуть больше 35 тысяч рублей на двоих. За эту цену можно улететь на неделю на курорт Солнечный берег в двухзвездочный отель с завтраками. В конце июля - начале августа самые дешевые турпакеты в Болгарию стартовали от 45 тысяч рублей.

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Италия

Температура воздуха: 30-32 градуса

Море: 23-25 градусов

Виза: нужна

Как сообщает АТОР, российских туристов на курортах Италии в этом году было на треть больше, чем в прошлом году. Самыми популярными у наших соотечественников в Италии этим летом стали курорты Римини и Риччоне на побережье Адриатики. Также популярны острова - Сицилия и Сардиния.

Италия осенью привлекает туристов различными фестивалями. Так, например, итальянский городок Греве-ин-Кьянти в Тоскане в начале сентября примет крупнейший фестиваль, посвященный знаменитому вину кьянти.

Стартовые цены на туры в Италию к началу учебного года немного снизились. Теперь самый дешевый недельный тур в Италию с вылетом 1 сентября обойдется в 52 тысячи рублей на двоих. Это цена тура в Римини, в двухзвездочный отель, питание в котором не предусмотрено.

А в начале августа аналогичный тур можно было купить от 60 тысяч рублей.

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Тунис

Температура воздуха: 30-32 градуса

Море: 23-25 градусов

Виза: не нужна

Любой местный посоветует отдыхать в Тунисе именно в бархатный сезон - в сентябре и октябре. Температура воздуха остается высокой, а солнце жарит уже не так сильно, как в августе. Море в Тунисе остается теплым и комфортным вплоть до середины октября. Кроме того, в такую погоду можно посещать экскурсии и заниматься серфингом.

Самый дешевый тур в Тунис (вылет 1 сентября) обойдется примерно в 57 тысяч рублей на двоих. В такой пакет входит недельное проживание в «трешке» в Хаммамете с двухразовым питанием.

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Греция

Температура воздуха: 27-30 градусов

Море: 23-25 градусов

Виза: нужна

По данным экспертов туриндустрии, увеличения спроса на Грецию этим летом не было. Однако в топ-10 любимых курортов российских туристов Греция по-прежнему входит, пусть и не в первую пятерку. Российские туристы предпочитают отдых на островах Крит и Родос.

Осенью в Греции настоящий рай – ласковое солнце, теплое море, изобилие фруктов и овощей. Но если на материковой части Греции бархатный сезон может продлиться вплоть до начала ноября, то погода на островах вероятно окажется переменчивой.

Цены на пакетные туры в Грецию в сентябре упали несильно, более ощутимых скидок можно ждать с октября. Сейчас минимальная цена на этом направлении держится на уровне 47 тысяч рублей на двоих. В такую цену обойдется тур на Крит, в двухзвездочный отель, питание – только завтраки.

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Черногория

Температура воздуха: 27-29 градусов

Море: 23-25 градусов

Виза: не нужна

Летом этого года туроператоры отмечают рост организованного спроса на Черногорию на уровне 10-15%. Черногория даже сумела обойти Хорватию – участника рейтинга топ-10 прошлого года.

Бархатный сезон в Черногории – это ласковое море, мягкое солнце и свободные пляжи. В Адриатическом море у черногорских берегов нет холодных течений, и прогретая за лето вода остывает лишь к ноябрю. В сентябре становятся популярны долгие экскурсионные поездки по стране.

Путевка на двоих в Черногорию с вылетом 1 сентября на неделю обойдется примерно в 48 тысяч рублей. В пакет включен перелет, трансфер и проживание в двухзвездочной гостинице без питания.

Для самостоятельных туристов билеты до Тивата и обратно в начале сентября обойдутся около 20 тысяч рублей на регулярный рейс. К концу месяца можно купить билеты гораздо выгоднее – от 15 тысяч рублей за билет в обе стороны.

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Кипр

Температура воздуха: 28-32 градуса

Море: 25-27 градусов

Виза: нужна электронная виза (не Шенген)

Кипрские туристические власти оценили сезон 2019 года не самым успешным, особенно на фоне трех последних рекордных лет. Вместе с тем многие российские туристы для своего отпуска выбирают именно Кипр и его самые популярные курорты – Айя-Напу, Пафос и Ларнаку.

Если сентябрь на Кипре – еще продолжение летнего сезона, то октябрь и ноябрь считаются бархатным сезоном. Ноябрь на Кипре теплый, но все-таки уже ощущается дыхание осени: судьба купального сезона зависит от погоды предыдущего месяца. Если октябрь был дождливым, то в ноябре море остывает.

Самый дешевый тур на Кипр на двоих в сентябре сейчас стоит примерно 49 тысяч рублей. В стоимость входит проживание в двухзвездочном отеле на третьей линии от моря и без питания.

Если лететь самостоятельно, то в первую неделю сентября стоимость авиабилетов на Кипр (Ларнака) составит примерно 17 тысяч на человека в обе стороны. Лететь с пересадкой дешевле – от 15 тысяч рублей.

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Таиланд

Температура воздуха: 28-32 градуса

Море: 28-29 градусов

Виза: не нужна

Туристический сезон в Таиланде стартует в конце осени, сентябрь – еще сезон дождей. Однако это не пугает российских любителей экзотики. Российские туроператоры в последние годы отмечают рост популярности Таиланда именно в сентябре-октябре.

Сентябрьский Таиланд любят серфингисты, готовые ловить волну даже под дождем. Осенний Таиланд привлекает туристов большим количеством фестивалей. Например, в Бангкоке осенью проводится музыкально-танцевальный фестиваль, на Самуи - джаз-фестиваль, а в Хуахине - поло на слонах.

На сегодняшний день минимальная стоимость пакетного тура в Таиланд на неделю составляет примерно 69 тысяч на двоих. В эту стоимость входит перелет, трансфер и проживание в двухзвездочной гостинице на острове Пхукет, питание в эту стоимость не включено, хотя там в это время может быть дождливо.