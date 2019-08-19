РИАМО - 19 авг. В Рошале для развития индустриального технопарка выделили 283 гектара земли, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«В собственность городского округа Рошаль передан находившийся в федеральной собственности земельный участок площадью 283 гектара. Минмособлимуществом совместно с Росимуществом проделана большая работа, чтобы данная передача состоялась. Землю администрация городского округа планирует использовать для развития создаваемого в Рошале индустриального парка», - рассказал министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Он добавил, что ранее муниципалитету передали 40 гектаров из федеральной собственности. Сейчас на участке проектируют и строят инженерную инфраструктуру.

На новом участке планируется разместить необходимые производственные мощности. Это поможет социально-экономическому развитию городского округа, там появятся новые рабочие места, увеличатся поступления в бюджеты всех уровней.

В индустриальном парке разместятся крупные промышленные производства.