РИАМО - 19 авг. Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись на пересечении проспекта Вернадского и улицы Марии Ульяновой в понедельник около 9:00, в результате столкновения пострадал пассажир автобуса, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

«Около 9 утра на пересечении проспекта Вернадского и улицы Марии Ульяновой столкнулись легковой автомобиль и автобус. В результате пострадал пассажир автобуса. Обошлось без тяжелых повреждений, пассажиру оказали помощь», - сказал собеседник агентства.

Движение на проспекте Вернадского было перекрыто в связи с аварии. Сейчас оно восстановлено.