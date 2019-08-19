РИАМО - 19 авг. В понедельник начала работать горячая линия Роспотребнадзора, благодаря которой жители Подмосковья до 2 сентября могут получить консультацию по качеству школьной формы и принадлежностей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Тематическую линию проводят в рамках подготовки к началу нового 2019-2020 учебного года.

«Интересующие вопросы по качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы и школьных принадлежностей можно задать по телефонам горячей линии», — говорится в сообщении.

Кроме того, в круглосуточном режиме будет работать Единый консультационный центр Роспотребнадзора (8 (800) 555-49-43). Также вопросы можно будет задать специалистам территориальных отделов управления (контактные телефоны территориальных отделов размещены на сайте управления).