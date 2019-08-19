РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 авг. На трех площадках городского округа Подольск 24 августа покажут отечественные фильмы в рамках всероссийской акции «Ночь кино», сообщается в группе «Мособлкино» в соцсети «ВКонтакте».

В нынешнем году 24 августа более чем на 3,5 тысячах площадках по всей стране проведут ежегодную всероссийскую акцию «Ночь кино», приуроченную ко Дню российского кино. В Московской области к участию в акции заявлено 270 площадок в 58 муниципалитетах региона. Организаторами акции выступают министерство культуры РФ, Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии и портал культурного наследия и традиций России «Культура. РФ». В Подмосковье мероприятие курируется министерством культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино».

«По традиции основную вечернюю программу акции составляют бесплатные показы трех современных российских картин, победивших во всероссийском интернет-голосовании. В этом году рейтинг из 26 фильмов возглавила российско-сербская драма «Балканский рубеж», семейное фэнтези «Домовой» и комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». В Московской области показы и мероприятия акции пройдут на 178 закрытых и 92 открытых площадках. Так, в Подольске акция пройдет в парке Талалихина, в кинозале «Теле2» на бульваре имени Карелова и в парке СДК «Молодежный» одноименного поселка», – говорится в сообщении.

Демонстрация кинофильмов стартует в 20:00. Все показы будут абсолютно бесплатны.

Акция «Ночь кино» проводится с 2016 года. За четыре года количество участников в Московской области увеличилось в 10 раз.