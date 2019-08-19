РИАМО – 19 авг. Мужчина и женщина жестоко избили пожилую женщину на западе столицы и вынесли из квартиры вещи сына пенсионерки, материальный ущерб составил около 30 тысяч рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию обратилась женщина 1942 года рождения с сообщением о разбое в доме на 6-й улице Лазенки.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что, воспользовавшись незапертой дверью, в квартиру по указанному адресу вошли двое неизвестных, нанесли побои хозяйке – гражданке 1935 года рождения, открыто похитили имущество, принадлежащее ее сыну 1973 года рождения, скрылись. Материальный ущерб составил около 28,7 тысячи рублей», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пожилую женщину госпитализировали. Медики диагностировали у пенсионерки ушиб головного мозга, переломом костей лицевого скелета.

«Позднее по адресу: поселение Внуковское, ДСК «Мичуринец», улица Горького, дом 1, сотрудниками полиции задержаны неработающие: москвич 1987 года рождения и гражданка 1987 года, зарегистрированная в Ивановской области. Они были изобличены в совершении данного преступления», – сообщил сотрудник пресс-службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».