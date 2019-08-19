РИАМО - 19 авг. В подмосковной Кашире 20-летняя девушка ранила ножом молодого человека во время распития спиртного, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

Ранее девушка была неоднократно судима за причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством.

«Преступление совершено в ночь с 17 на 18 августа в микрорайоне Ожерелье в Кашире. Молодой человек 1992 года рождения и девушка поссорились во время совместного застолья», — сказал собеседник агентства.

Теперь подозреваемой грозит уголовное наказание по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и до 10 лет лишения свободы.