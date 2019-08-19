РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 авг. Жители Королева подали 414 проектов на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье», написал в своем Instagram-аккаунте глава города Александр Ходырев.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области с целью поддержки социальных инициатив жителей региона и присуждается за реализованные или находящиеся в стадии реализации социальные проекты, направленные на развитие области.

«Жители Королева подали 414 проектов на соискание премии губернатора Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». Верю в успех каждого участника и желаю удачи – активная жизненная позиция, реализация смелых, интересных идей позволит изменить жизнь к лучшему», – написал Ходырев.

28 и 29 августа в ЦДК Калинина состоится презентация проектов. Авторам предстоит рассказать о целях и задачах, продемонстрировать результаты своей деятельности. Основной критерий отбора – социальная значимость проекта.

За шесть лет проведения конкурса на соискание ежегодных премий более 230 тысяч жителей Подмосковья приняли в нем участие, 11 778 заявителей получили денежные премии в размере до 500 тысяч рублей.