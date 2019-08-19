РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 19 авг. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» Котельников 24 августа пройдет фестиваль исторических настольных игр, сообщается в группе администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

«Двадцать четвертого августа с 15:00 до 19:00 в библиотеке ТЦ «МЕГА Белая Дача» пройдет фестиваль исторических настольных игр. В мастерской «Московия» поделятся секретами стратегий и покажут на практике, как настольные игры могут захватывать дух», – говорится в сообщении.

После игр пройдет концерт классической скандинавской музыки. Специалист по скрипичной этнической традиции, создатель ансамбля скандинавской музыки «КОДА» Наталья Шиткова вместе с дочерью Ульяной Шитковой представляет концертную программу норвежских, шведских и финских инструментальных танцев и песен.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Оно состоится по адресу: Котельники, 1-й Покровский проезд, дом №5, ТЦ «МЕГА Белая Дача», здание 2, пространство «Культура на высоте», вход напротив катка. Вход свободный.