РИАМО – 19 авг. Видеохостинг YouTube ограничил доступ к видеоролику с оскорбительными действиями в адрес российского триколора, сообщается на сайте Роскомнадзора.

«После уведомления службы администрация видеохостинга YouTube ограничила доступ к записи с информацией, выражающей явное неуважение к официальным государственным символам России», – говорится в сообщении.

Ведомство в соответствии с требованием Генпрокуратуры РФ неоднократно направляло в адрес компании Google уведомления о необходимости удалить противоправную информацию.

Ранее на видеохостинге было размещено видео, снятое, как следует из названия, в Одессе. На видеозаписи неизвестные сжигают флаг России и производят оскорбительные действия в отношении герба РФ.