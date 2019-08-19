РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 авг. Общественники в Королеве ответили на вопросы ветеранов и инвалидов, которые посещают Московский областной центр реабилитации инвалидов, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В понедельник председатель городской общественной палаты Ольга Корнеева, ее заместитель, врачи горбольницы, сотрудники управления социальной защиты населения, члены совета ветеранов провели встречу с ветеранами и инвалидами в рамках реализации проекта «Долголетие в Подмосковье» под названием «Социальная гостиная».

«С жителями мы поговорили о тех льготах и дотациях, которые оказывает государство, руководство города людям старшего поколения, льготникам в решении социальных вопросов, здравоохранения, культурного досуга, познакомили жителей с деятельностью общественной палаты, ответили на вопросы и записали все жалобы, чтобы провести проверку и помочь в решении вопросов», – сказала Корнеева.

Встреча прошла в Московском областном центре реабилитации инвалидов. Жители попросили отремонтировать пешеходную дорогу, ведущую к Центру от остановки, проверить состояние контейнерных площадок и сделать их чище. Звучали просьбы о ремонте подземного перехода на станции «Подлипки Дачные» и организации наземного перехода. Также пенсионеры попросили организовать курсы компьютерной грамотности, в настоящий момент из-за большого количества желающих не хватает компьютеров для обучения.

Члены общественной палаты обсудили с жителями вопросы организации культурного досуга для инвалидов и пожилых людей, занятия в бассейне и скандинавской ходьбой. Врачи городской больницы ответили на вопросы, касающиеся сохранения здоровья и поддержания физической формы в пожилом возрасте.