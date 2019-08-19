РИАМО – 19 авг. Неизвестный похитил из квартиры в столичном районе Восточное Измайлово ювелирные изделия и более 1,3 миллиона рублей наличных, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на Измайловском проспекте, 85.

«Неизвестный, проникнув через открытое окно на втором этаже, совершил кражу 1 миллиона 370 тысяч рублей, а также ювелирных изделий, после чего скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что материальный ущерб составил около 1,57 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».