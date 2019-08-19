РИАМО - 19 авг. Второй фестиваль Чехии состоится в саду имени Баумана 24 и 25 августа, посетители смогут познакомиться с породами чешских собак, чешской кухней, кинематографом и музыкой, сообщала журналистам в понедельник генеральный директор коммуникационного агентства «Амарком» Елена Преображенская.

«Важно отметить, что фестиваль становится актуальным не только для посетителей и гостей, но и для предпринимателей. На фестивале также предусмотрена бизнес-зона, в которой чешские компании и регионы смогут пообщаться с российскими компаниями и, возможно, найти себе новых партнеров", - сказала Преображенская.

По ее словам, подготовлена большая культурная программа. Гости смогут увидеть чешский кукольный театр, поучить чешский язык. Помимо всего прочего посетителей ждет зона арт-Чехии, где они смогут почувствовал себя в роли художников, а также знакомство с породами собак из этой страны. Люди смогут увидеть пражского крысарика - самую маленькую породу собак в мире.

«В этом году мы подготовили богатую культурную программу. Гости смогут познакомиться с кинематографом, музыкой и кухней. Помимо мастер-классов, гости смогут написать большой диктант чешского языка», - сказала директор Чешского центра Гана Складалова.

По ее словам, на фестивале также будет организована встреча с Иржи Страхом, популярным в Чехии режиссером.

В прошлом году Москву посетило много туристов из Чехии.

«В 2018 году зафиксирован поток в 23 миллиона человек только в Москву, среди них 5,5 миллионов человек приезжали на чемпионат мира по футболу. <…> Москва делает все, чтобы туристы приезжали в столицу - это и событийный туризм, и множество тематических маршрутов, которые заинтересовывают туристов не только из Чехии, но и из Европы, Азии и Латинской Америки», - сказал заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Илья Кузьмин.

Чрезвычайный и полномочный посол Чешской республики в России Витезслав Пивонька добавил, что президент Чехии поставил задачу привлекать больше российских туристов.

Официальное открытие фестиваля состоится 24 августа в 14:00 в саду имени Баумана, однако культурная программа начнется уже в 12:00 и закончится в 21:00. Посетителей будут ждать популярные чешские музыканты, артисты и спортсмены.