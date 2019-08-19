РИАМО – 19 авг. С территории одной из строек, расположенных в Тверском районе столицы, вынесли электроинструменты, стоимость которых превышает 116 тысяч рублей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне генеральный директор ООО «Г» 1986 года рождения обратился в полицию с заявлением о том, что он обнаружил отсутствие электроинструментов по адресу: Большой Каретный переулок, дом 4, строение 3 (объект находится на реставрации).

«Сумма ущерба составила порядка 116,5 тысячи рублей. В своем объяснении гражданин указал, что у него произошел конфликт с прорабом объекта, который отказался продолжать работы и возвращать данный инструмент», – заявил собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.