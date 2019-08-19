РИАМО - 19 авг. В деревне Чемодурово городского округа Воскресенск мужчина ударил ножом своего приятеля, пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

Преступление было совершено 17 августа, пострадавшего 1973 года рождения доставили в больницу в 23:53.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в полицию мужчина 1982 года рождения, ранее судимый за убийство и кражу», — сказал собеседник агентства.

Мужчины поссорились во время застолья. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».