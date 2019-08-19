РИАМО - 19 авг. В Подмосковье за кражу рельсов на 350 тысяч рублей задержали 24-летнего мужчину, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками уголовного розыска Электрогорского отдела полиции МО МВД России «Павлово-Посадский» задержан 24-летний местный житель, подозреваемый в краже. Установлено, что злоумышленник обнаружил в лесополосе недалеко от улицы Невского неэксплуатируемое железнодорожное полотно. После чего нашел рабочих и организовал демонтаж и транспортировку почти 100 метров рельсов в пункт приема металла», — сообщил сотрудник пресс-службы Виталий Нюкалов.

Злоумышленника установили после изучения камер видеонаблюдения, расположенных на улицах города. Мужчину задержали по месту жительства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы. Он находится под подпиской о невыезде.