РИАМО - 19 авг. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для строительства в рамках программы реновации жилого многоэтажного дома в районе Южное Тушино по адресу: Лодочная улица, владение 11, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Программа реновации, реализуемая под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, предоставляет жителям устаревших домов возможность получить современное и комфортное жилье, а городу – усовершенствовать инфраструктуру, обновить свой облик», - отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Проект дома на Лодочной улице предусматривает наличие 96 квартир с внутренней отделкой, помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения, а также подземной парковки и встроенно-пристроенных помещений на первом этаже, которые будут использоваться под общественные нужды.

Сам дом облицуют искусственным камнем, на прилегающих территориях проведут комплексное озеленение, обустроят тротуары из плитки и асфальтобетонные проезды, а также разместят детские площадки и малые архитектурные формы. Кроме того, планируется размещение трансформаторной подстанции.