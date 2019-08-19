РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 авг. Пешеходную дорожку на Литейной улице в Подольске планируют отремонтировать до 14 октября, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портале жалобу на разрушение пешеходной дорожки на улице Литейная. Она отметила, что у дома №4 необходимо отремонтировать асфальтовое покрытие.

«Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу ремонта асфальтобетонного покрытия на пешеходной дорожке по улице Литейная, дом №4 и сообщает, что факты подтвердились. Работы по устранению нарушений будут проведены в срок до 14 октября», – сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.