РИАМО - 19 авг. В подмосковном Ступине сотрудники полиции задержали 58-летнего жителя Москвы, подозреваемого в культивировании наркосодержащих растений на своем земельном участке, говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Московской области.

«Оперативники обнаружили и изъяли 184 куста растений с корневыми плодами на участке в селе Хатунь. Изъятое растение является наркосодержащим, в нем содержится активный компонент – тетрагидроканнабинол», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело и поместили его под подписку о невыезде.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.