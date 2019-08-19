В Московской области можно охотиться на большинство традиционных видов пернатой и копытной дичи. С 10 августа в регионе стартовал самый большой - летне-осенний сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, который продлится до 15 ноября. В 2019 году на территории Подмосковья насчитывается более 60 охотничьих угодий. Подробнее о том, сколько пернатой дичи может подстрелить один охотник и что запрещено специальными правилами, смотрите в инфографике РИАМО.