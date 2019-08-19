РИАМО - 19 авг. На улице Велозаводская на юго-востоке столицы проведут работы по модернизации водопроводной сети, что в итоге позитивно скажется на качестве водоснабжения местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, действующий участок сети сильно износился. Его модернизация позволит увеличить срок службы водопровода и исключить аварийные ситуации, что в конечном счете скажется на качестве питьевой воды.

«Протяженность участка водопроводной сети, который планирует реконструировать АО «Мосводоканал» – 253 метра», – сказала Пятова.

Участок водопровода начинается от пересечения с 1-м Крутицким переулком и заканчивается в районе улицы Симоновский Вал, добавила она.

Проект планировки объекта одобрили на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы 15 августа. Его планируют вынести на публичные слушания.