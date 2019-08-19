РИАМО - 19 авг. В Воскресенске женщина напала с ножом на своего знакомого, пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

Преступление было совершено 18 августа, пострадавшего 1992 года рождения доставили в Воскресенскую районную больницу № 1 в 23:53. Известно, что он был судим за грабеж и кражу.

«За совершенное преступление установлена и доставлена в полицию женщина 1977 года рождения. Ранее она была судима за грабеж и кражу», — сказал собеседник агентства.

Мужчина и женщина поссорились во время распития спиртного. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».