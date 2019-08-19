РИАМО (РЕУТОВ) – 19 авг. Выставка сказочных картин, выполненных профессиональной художницей Татьяной Костенко, открылась в музее подмосковного Реутова, в экспозиции представлено более 30 картин, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации муниципалитета.

«Выставка «Забавные животные» подмосковной художницы Татьяны Костенко, адресованная не только детям, но и их родителям, была подготовлена музейными работниками совместно с отделом культуры и молодежной политики администрации Реутова и местным отделением партии «Единая Россия». В экспозиции представлено более 30 картин и девять декоративных авторских тарелок, расписанных в детской тематике», – говорится в сообщении.

Встречи в музейном зале позволяют инициировать общий интерес к искусству как родителей, так и их детей, что очень важно при реализации проекта единоросов «Крепкая семья».

«Хороший камерный зал музея для небольших работ становится и площадкой для творческих встреч реутовских семей», – сказала директор музейно-выставочного центра Реутова Антонина Кошкина.

По данным Реутовского информагентства, автора выставки вдохновляли домашние питомцы.

«Мы живем за городом, под Королевом, и поэтому у нас всегда жили кошечки и собачки. Когда появились дети, внуки – заинтересовала детская тема. А для детей, на мой взгляд, мало делают таких специальных ярких выставок», – отметила Костенко.

По сведениям агентства, в своих работах Татьяна придумывает волшебные сюжеты, где главными героями являются домашние животные. Татьяна Костенко – художник-живописец и художник прикладного искусства – окончила институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Творчеством она занимается уже более 40 лет и сейчас активно выставляется. У художницы свыше 80 наград, в частности, дипломы победителя тематических выставок, в том числе международного уровня.

Выставка «Забавные животные» в музейно-выставочном центре Реутова продлится до 14 сентября.