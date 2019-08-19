РИАМО – 19 авг. Технический заказчик Capital Group получил от Росавиации согласование для ввода в эксплуатацию корпусов №№17-22 проблемного жилого комплекса «Марьино Град», расположенного в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В течение месяца Capital Group намерен получить аналогичные документы от Федеральной службы охраны.

«На текущей неделе документы в части жилых корпусов и инженерных сетей были направлены в ФСО. Несмотря на то, что обычно этот процесс занимает около месяца, мы надеемся, что он завершится до конца августа», – заявили в компании технического заказчика.

Необходимость согласования Росавиации и ФСО, без которых получение разрешения на строительство на объект невозможно, возникла в связи с особенностями расположения строящегося жилого комплекса.

В ходе встречи 12 августа специалисты Capital Group подали документы на корректировку архитектурно-градостроительного решения (АГР) в части корпусов №№17-22.

«Затем мы подадим в Мосгосстройнадзор документы, необходимые для выпуска скорректированного разрешения на строительство. Только после этого сможем подать документы на ЗОС для последующего ввода домов в эксплуатацию», – заверил представитель технического заказчика.

Кроме того, техническим заказчиком подписан договор с Мособлгазом на корректировку проекта и на проведение экспертизы котельной, чтобы получить разрешение на строительство для ее ввода в эксплуатацию.