РИАМО - 19 авг. Спасатели за лето провели около 9 тысяч профилактических мероприятий в детских лагерях, в том числе разъясняя правила обращения в систему-112, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

На территории Подмосковья большое внимание уделяется профилактической работе с детской аудиторией в части безопасности.

«Занятия проводят сотрудники ГУ МЧС РФ по Московской области, Мособлпожспаса и ГКУ Московской области «Центр 112». Для привлечения интереса детей к подобным учебным занятиям спасатели и пожарные проводят их в различном формате – тематические викторины, конкурсы и практические тренировки по эвакуации», – сказал Пестов.

Детям рассказывают о правилах безопасности, грамотных действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и о внедрении в области единого номера вызова экстренных служб – 112.

Ребят учат, в каких ситуациях нужно звонить в систему-112 и что сообщать оператору, а также предупреждают о недопустимости хулиганских звонков.

Кроме того, специалисты рассказывают детям о мобильном приложении системы-112 и объясняют, как с его помощью вызвать экстренные службы, и, к примеру, отследить маршрут движения скорой помощи.