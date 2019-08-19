РИАМО - 19 авг. Использование мобильного телефона в школе должно быть регламентировано, соответствующие правила необходимо утвердить совместно с педагогами и родителями учеников, сообщил РИАМО в понедельник председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Ранее на сайте министерства просвещения РФ сообщалось, что до начала нового учебного года в школы Москвы и других регионов страны направят рекомендации по ограничению использования мобильных телефонов школьниками. В ведомстве отметили, что длительное использование этих гаджетов может привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также к снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.

«На мой взгляд, предложение резонное. Телефон не должен отвлекать от учебного процесса. При этом ребенок все же должен быть на связи с родителями. Необходимо разработать соответствующий регламент использования мобильных телефонов. Этот регламент должны утвердить педагогический состав и родители», - сказал Рожнов.

Депутат также подчеркнул, что правила использования сотовых в школе должны быть удобны и понятны детям.