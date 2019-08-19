РИАМО - 19 авг. Российская сборная, выступая на этапе международных соревнований по художественной гимнастике в Минске, несколько раз поднималась на пьедестал, две медали в копилку команды из России помогла завоевать спортсменка из Подмосковья Мария Толкачева, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Толкачева в составе российской сборной завоевала золото в групповом многоборье — команда из РФ набрала 59,050 балла, опередив спортсменок из Болгарии и Белоруссии. Также гимнастка из Московской области приняла участие в упражнении с пятью мячами, в котором спортсменки из России завоевали серебряную медаль, набрав 29,450 балла. Российские спортсменки уступили лишь соперницам из Италии, но обошли сборную Болгарии.

«Мария Толкачева из Московской области непременно попадает в состав сборной России на главные международные первенства и регулярно оправдывает оказываемое ей доверие. Являясь одной из самых титулованных гимнасток в составе национальной команды, она продолжает приносить медали различного достоинства в копилку сборной», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он также отметил, что российские гимнастки показывают высочайшие результаты на международных соревнованиях, что доказывает их мастерство, их почти невозможно победить.

Этап Кубка вызова по художественной гимнастике проходил в столице Республики Беларусь с 16 по 18 августа.