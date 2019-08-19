РИАМО - 19 авг. При планировке музейного центра «Эрмитаж» в квартале «Зиларт» на юге Москвы будут стремиться к максимальной освещенности экспонатов, эта концепция существенно отразилась на функциональном разделении помещений, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, как проявится идея проектировщиков с освещенностью объекта, а также о том, предметы искусства каких видов и периодов увидят будущие посетители культурного объекта.

«Эта идея проектировщиков с освещенностью в результате довольно сильно повлияла на функциональное зонирование. Например, в музее будет галерея особых проектов. Она расположится на первом-втором этажах, и на нее можно будет смотреть прямо с улицы благодаря активному остеклению», — отметил Кузнецов.

Он добавил, что благодаря современному проекту город получит сильный центр притяжения, который станет действительно современным музеем в полном смысле этого слова, и подтвердит слова мэра Сергея Собянина о реорганизации ЗИЛа как крупнейшего подобного проекта в России.

Первый и второй этажи будут объединены в общее пространство амфитеатра, здесь же расположится Галерея особых проектов. Снизу, на уровне входа, появится кафе и сад скульптур, выше – офисные помещения музея, книжный магазин, помещение работы с каталогами, исследовательская лаборатория, фойе. В пространство второго яруса также интегрирован исследовательский центр музея.

С третьего по пятый этажи расположатся выставочные залы, разделенные по эпохам. Третий этаж займет искусство 19 и начала 20 века. Четвертый этаж займут экспонаты современного искусства послевоенного периода. Пятый этаж – экспериментальное искусство с 1970-х годов по наше время. Шестой этаж будет оборудован под выставку скульптур и галерею искусства перформанса. На многоуровневой эксплуатируемой кровле разместится ресторан с открытым пространством.

Здание планируется построить до конца 2024 года, после сдачи всех окружающих зданий. Общая площадь здания составит более 3 тысяч квадратных метров. По мнению девелопера проекта, «Группы ЛСР», это поможет сохранить прозрачные конструкции.