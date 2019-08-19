РИАМО - 19 авг. До плюс 29 градусов может прогреться воздух в Москве на пике потепления на текущей неделе, который придется на 20-21 августа, уже 22 августа в городе ожидаются ливни и грозы, сообщается на сайте «Метеовести».

Жаркая и преимущественно сухая погода вернется в центр страны после невероятно дождливых выходных.

«В первую половину недели в Москве существенные осадки маловероятны. При этом на пике потепления, во вторник-среду, воздух прогреется до плюс 28-29 градусов», — говорится в сообщении.

Ливни и грозы вернутся в Москву 22 августа. 23 августа в центр страны вернется солнечная погода, но жары уже не будет.