РИАМО - 19 авг. За 7 месяцев 2019 года в налоговые органы Подмосковья налогоплательщики представили 496,5 тысячи деклараций по налогу на доходы физических лиц, что превышает уровень прошлого года на 18,1%, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

Сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет, по сравнению с прошлым годом выросла на 400 тысяч рублей и составила 11,4 миллиарда рублей. При этом сумма налога, заявленная к возврату из бюджета, в том числе в связи с предоставлением налоговых вычетов, составила 29,6 миллиарда рублей, что на 11,4 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году.

«Рост этого показателя связан в том числе с работой налоговых органов по повышению налоговой грамотности населения, упрощением процедуры предоставления налоговых вычетов», – отмечается в материале.

Число налогоплательщиков, заявивших налоговый вычет на приобретение или строительство жилья, превысило 230 тысяч. Социальные налоговые вычеты отразили в своих декларациях более 70 тысяч жителей.

Инвестиционный налоговый вычет заявили более 5 тысяч граждан, отразив в декларациях доход, полученный по индивидуальным инвестиционным счетам.