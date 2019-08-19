РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 авг. В подмосковных Люберцах на минувшей неделе бригадами Люберецкой подстанции скорой медицинской помощи было принято 1 934 вызова, сообщила в понедельник на оперативном совещании заведующая подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Татьяна Кабелькова.

«Всего за неделю принято 1 934 вызова, из них было обслужено 559 вызовов в экстренной форме, и 1318 вызовов в неотложной форме», – сказала Кабелькова.

По ее словам, в городском округе работали 29 единиц санитарного автотранспорта. Средняя нагрузка на одну бригаду составляла 11,5 вызовов в сутки.