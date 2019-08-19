РИАМО - 19 авг. С 2010 года количество безнадзорных животных в Москве сократилось в 10 раз, за первые шесть месяцев этого года отловлено около 1,2 тысячи собак и 277 кошек, сообщила журналистам депутат Мосгордумы, председатель комиссии по экологической политике Зоя Зотова.

«Если посмотреть статистику за 2007 год, было около 30 тысяч бездомных животных. В 2010 году — около 20 тысяч, сейчас их стало меньше. В прошлом году было отловлено 2,1 тысячи собак и 744 кошки. В первом полугодии этого года 1,2 тысячи собак и 277 кошек. С 2010 года в 10 раз сократилось количество безнадзорных животных», - сказала Зотова.

Она добавила, что на данный момент в столичных приютах для животных содержатся более 12 тысяч собак и 1,3 тысячи кошек.

«Если смотреть в процентом соотношении, то порядка 20 процентов животных забирают домой в добрые руки», - добавила Зотова.