РИАМО - 19 авг. В Подмосковье за неделю в медучреждения по поводу присасывания клещей обратилось около 1,1 тысячи человек, есть единичные эпизоды заражения клещевым боррелиозом, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Чаще всего присасывания клещей происходят при выезде за город в деревнях и на дачах, а также при посещении лесов. Лабораторные исследования, которые провели в Подмосковье, показали, что в местных клещах отсутствуют возбудители вирусного энцефалита, однако в 17,6% исследованных особей нашли возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 3,53 % обнаружились возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека, а в 0,24% – моноцитарного эрлихиоза человека.

«С начала сезона 2019 года в Московской области обработано около 3,5 тысяч гектаров территорий, в том числе более 1,7 тысячи гектаров на территории летних оздоровительных учреждений. Акарицидные обработки проводятся в лесопарковых зонах, летних оздоровительных учреждениях, детских дошкольных организациях и зонах отдыха», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Подмосковье в целях профилактики от клещевого энцефалита привили более 9 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч детей. Бесплатные профилактические вакцинации проводят в государственных медицинских учреждениях области.

Прививки делают тем, кто собирается ехать в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также людям, находящимся в профессиональных группах риска, которые работают в природных биотопах.