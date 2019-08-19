РИАМО - 19 авг. Объем производства молока в подмосковных сельхозпредприятиях за первую половину 2019 года составил 349 тысяч тонн, что на 3% больше показателей прошлого года, сообщил РИАМО в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По данным Росстата, Подмосковье занимает шестью позицию из 30-ти в рейтинге ведущих регионов-производителей товарного молока по итогам января-июня 2019 года.

«Увеличение молочной продуктивности коров в различных категориях хозяйств региона наблюдается на протяжении нескольких лет. Максимальный прирост валового производства молока отмечается в Волоколамском городском округе, Луховицах, а также в Раменском и Пушкинском городских округах», – подчеркнул Разин.

Профильные хозяйства региона получают в среднем более 7 тысяч килограммов молока на одну корову в год. По словам министра, к увеличению производственных показателей стимулирует государственная поддержка.

Глава Минсельхозпрода подчеркнул, что на поддержку молочного скотоводства в регионе выделили 254 миллиона рублей, 363 миллиона рублей – на племенное животноводство. На поддержку молочного животноводства в фермерских хозяйствах области с начала года потратили 5,4 миллиона рублей.