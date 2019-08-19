РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 авг. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец в понедельник начали акцию «Внимание – дети!», в ее рамках с детьми и взрослыми проведут разъяснительные беседы по профилактике травматизма на дорогах, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Всероссийская акция «Внимание – дети!» по профилактике травматизма детей на дороге стартовала на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» с 19 августа. Она продлится до 15 сентября. В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проведут 4 сентября «Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» в школах и детских садах тематические занятия, на которых напомнят детям правила дорожного движения и закрепят навыки безопасного поведения на дорогах», – говорится в сообщении.

Также сотрудники ГИБДД проведут пропагандистские акции с участием отрядов юных инспекторов движения, представителей общественных организаций и СМИ. Особое внимание обратят на пропаганду использования юными пешеходами световозвращающих элементов на одежде, повышающих их безопасность в темное время суток, а также разъяснению опасных ситуаций, которые могут возникнуть с детьми на дороге.

«В целях повышения безопасности движения детей продолжаются проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения вблизи образовательных организаций. На родительских собраниях внимание взрослых будет акцентировано на необходимость использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также применения светоотражающих элементов», – подчеркивается в материале.

Целью акции является восстановление и закрепление навыков, связанных с безопасным поведением ребят на улицах, активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасности несовершеннолетних.

«За семь месяцев (с января по июль – ред.) 2019 года на территории Московской области зарегистрировано 295 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 6 детей погибло и 311 получили ранения. На территории обслуживания Люберецкой ГИБДД с начала года зафиксировано 13 ДТП», – заключается в материале.