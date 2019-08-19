РИАМО - 19 авг. Подмосковный Росреестр 21 августа организует горячую линию для консультации граждан по вопросам регистрации недвижимости и постановки на кадастровый учет, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«Управление Росреестра по Московской области проведет очередную горячую телефонную линию 21 августа 2019 года. Владельцы подмосковной недвижимости смогут получить консультацию специалистов по вопросам сроков осуществления учетно-регистрационных действий», – говорится в сообщении.

С 11:00 до 13:00 на вопросы жителей Подмосковья ответит заместитель начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Алексей Тушов.

Телефон горячей линии: 8 (499) 148-92-70. Линия будет работать с 11:00 до 13:00.