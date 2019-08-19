РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 авг. Регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез свыше 31 кубометра отходов с контейнерных площадок на территории Люберец, сообщил в понедельник на оперативном совещании руководитель люберецкого подразделения организации Павел Бражников.

«За минувшую неделю, с 12 по 19 августа, в городском округе Люберцы силами «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывезли 31 128 кубометров отходов. Ежедневно работали 48 единиц спецтехники, в том числе 19 мусоровозов и четыре ломовоза», – сказал Бражников.

Он отметил, что с начала текущего года «ЭкоЛайн-Воскресенск» установил 750 «синих» и 800 «серых» контейнеров.

Бражников напомнил, что в синие контейнеры нужно выкидывать пластик, Tetra Pak, бумагу, картон, журналы, стекло, стаканчики из-под йогурта, полиэтиленовые пакеты. Главное, чтобы мусор был чистым, без остатков продуктов. В серый контейнер нужно выбрасывать остальной мусор, кроме батареек и мебели – их надо сдавать на переработку.