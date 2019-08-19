РИАМО - 19 авг. Уже во вторник врачи могут выписать из больницы женщину, госпитализированную после жесткой посадки самолета в подмосковном Раменском округе, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Женщину могут выписать из больницы завтра», - сказал собеседник агентства.

Самолет, выполнявший рейс Жуковский — Симферополь, 15 августа совершил экстренную посадку в кукурузном поле на территории Раменского городского округа. Сразу после вылета из подмосковного аэропорта в оба двигателя попали птицы, в результате чего возникло задымление. Экипаж принял решение об аварийной посадке.

На борту лайнера находились 226 пассажиров. В результате ЧП погибших нет, за медпомощью обращались 76 человек. Был госпитализирован один человек. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.