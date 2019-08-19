РИАМО – 19 авг. Торговый центр ИКЕА планируется построить в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Петровско-Разумовская» на севере столицы, сообщает «Интерфакс».

По словам генерального директора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберта Суниева, на базе данного ТПУ планируется создать точку экономического роста – запроектировано возведение гостиничного и офисного комплексов, а также ТЦ ИКЕА.

«Затраты на строительство торговых площадей понесет шведская компания. Офисы и гостиница также будут возводится за счет привлеченного инвестора, при этом всю транспортную составляющую ТПУ построят за счет бюджетных средств», – отметил Суниев.

По плану строительство должно начаться в 2020 году, а завершиться в 2024 году.

ТПУ «Петровско-Разумовская» свяжет потоки двух линий метро – Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской, а также линии двух направлений железных дорог и наземный городской общественный транспорт. Прилегающую территорию ждет комплексное благоустройство.