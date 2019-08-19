РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 авг. В подмосковном Подольске УК обязали провести профилактическую беседу с жильцами о соблюдении мер пожарной безопасности после жалобы жительницы на соседей-курильщиков, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница округа написала на портал жалобу на соседей-курильщиков в одном из домов на Пионерской улице. Она отметила, что они выкидывают бычки от сигарет с балкона. И добавила, что из-за этого к ней на балкон неоднократно залетали горящие бычки, что может стать причиной возгорания.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу нарушения общественного порядка в доме №15 по улице Пионерская, корпус 3 и сообщает, что факты подтвердились. Работы по устранению нарушений проведены. Управляющей компании было дано указание провести разъяснительные работы с проживающими, нарушающими общественный порядок и даны рекомендации по размещению объявления в местах общего пользования о соблюдении мер пожарной безопасности», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.